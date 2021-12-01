Фотофакт: Первая в стране новогодняя елка зажглась!

В первый день зимы в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» на площади Орджоникидзе торжественно зажглась городская новогодняя ёлка, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Фото: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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