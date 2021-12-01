01.12.2021
16:24
137
Якутск
Фотофакт: Первая в стране новогодняя елка зажглась!
В первый день зимы в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» на площади Орджоникидзе торжественно зажглась городская новогодняя ёлка, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.
Фото: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.12.2021
135
01.12.2021
312
01.12.2021
261
01.12.2021
357
01.12.2021
292
01.12.2021
313
01.12.2021
246
01.12.2021
250
01.12.2021
268
01.12.2021
160
01.12.2021
374
01.12.2021
156
01.12.2021
222
01.12.2021
142
01.12.2021
472
01.12.2021
200
01.12.2021
177
01.12.2021
515
01.12.2021
527
01.12.2021
235
01.12.2021
588
01.12.2021
829
01.12.2021
379
01.12.2021
1067
01.12.2021
882
30.11.2021
304
30.11.2021
400
30.11.2021
264
30.11.2021
285
30.11.2021
545
30.11.2021
1033
30.11.2021
1339
30.11.2021
6804
30.11.2021
240
30.11.2021
592
30.11.2021
787
30.11.2021
456
30.11.2021
282
30.11.2021
697
30.11.2021
509
30.11.2021
478
30.11.2021
375
30.11.2021
262
30.11.2021
230
30.11.2021
358
30.11.2021
798
30.11.2021
966
30.11.2021
509
ТОП НОВОСТИ
30.11.2021
6773
25.11.2021
4250
25.11.2021
4136
26.11.2021
3973
26.11.2021
3499
27.11.2021
3107
25.11.2021
2750
27.11.2021
2538