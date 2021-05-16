16.05.2021
15:16
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Общество
Фотофакт. Уже начались ысыахи
Уже начались ысыахи. Вчера саха диаспора отметила традиционный праздник в Гуанчжоу, рассказала якутянка @annaliu_guangzhou в Сети.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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