16.05.2021
15:16
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Общество

Фотофакт. Уже начались ысыахи

Уже начались ысыахи. Вчера саха диаспора отметила традиционный праздник в Гуанчжоу, рассказала якутянка @annaliu_guangzhou в Сети.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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