01.04.2023
12:11
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Погода

Фотофакт: Первый дождь в Оймяконе!

В селе Оймякон вчера был дождь! Фото В. Ксенофонтовой опубликовал тгк @pryanaya_yakutia

Фото: В. Ксенофонтовой
Источник: тгк @pryanaya_yakutia

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