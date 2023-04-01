01.04.2023
12:11
135
Погода
Фотофакт: Первый дождь в Оймяконе!
В селе Оймякон вчера был дождь! Фото В. Ксенофонтовой опубликовал тгк @pryanaya_yakutia
Фото: В. Ксенофонтовой
Источник: тгк @pryanaya_yakutia
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