19.01.2023
12:55
698

Природа

Фотофакт: Первые лучи солнца спустя долгие месяцы🌞

🌞Первые лучи солнца спустя долгие месяцы темной зимы в Эвено-Бытантайском районе, Хобоол.

Фото: Михаил Колесов
Источник: Бытантай уоттара

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