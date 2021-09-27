27.09.2021
11:31
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Якутия

Фотофакт: Первая пурга в Якутии

Пурга в Русском Устье.

Фото: А.И. Чикачев
Источник: сетевое издание Sakhalife.ru
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