20.10.2020
14:15
56

Общество

Фотофакт: Переправа Нижний Бестях — Якутск еще работает

Как следует из объявления, теплоход будет ходить пока не встанет лед.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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