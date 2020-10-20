20.10.2020
14:15
56
Общество
Фотофакт: Переправа Нижний Бестях — Якутск еще работает
Как следует из объявления, теплоход будет ходить пока не встанет лед.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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