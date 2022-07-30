30.07.2022
14:55
174
Якутск
Фотофакт: парковка для велосипедов и лошадей в Якутске
В Якутске велосипеды и лошади паркуются вместе))) Копытный и колесный транспорт.
Фото erenn_es опубликовал тгк @yakutia_kp
Фото: erenn_es
Источник: тгк @yakutia_kp
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