30.07.2022
14:55
174

Якутск

Фотофакт: парковка для велосипедов и лошадей в Якутске

В Якутске велосипеды и лошади паркуются вместе))) Копытный и колесный транспорт.

Фото erenn_es опубликовал тгк @yakutia_kp

Фото: erenn_es
Источник: тгк @yakutia_kp

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