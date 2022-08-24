24.08.2022
20:30
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Природа

Фотофакт: овцебык разгуливает по Чокурдаху

Овцебык — бродяга вновь пришел в поселок Чокурдах Аллаиховского района, сообщает тгк ЯВ. Вообще-то это стадные и практически дикие животные, но всякий раз в межсезонье один овцебык отбивается от стада и навещает людей. Все структурные подразделения — природоохранники и силовики — всеми доступными мирными способами, не без труда выпроваживают гиганта обратно в места обитания. Людям, кстати, рекомендуют не приближаться к овцебыку, это может быть небезопасным мероприятием.

Фото: тгк Pryanya Якутия
Источник: тгк Якутск Вечерний

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