Фотофакт: отпал первый бивень

Весна на пороге! Сегодня в Якутске отпал первый бивень у мамонта. По якутским поверьям, завтра 12 февраля должен отвалиться первый рог у Быка Холода. Как видим, глобальное потепление (или неизвестные лица) внесло свои коррективы в народный календарь.

Источник: SAKHALIFE.RU

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