11.02.2020
12:02
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Желток

Фотофакт: отпал первый бивень

Весна на пороге! Сегодня в Якутске отпал первый бивень у мамонта.

По якутским поверьям, завтра 12 февраля должен отвалиться первый рог у Быка Холода. Как видим, глобальное потепление (или неизвестные лица) внесло свои коррективы в народный календарь.

Источник: SAKHALIFE.RU
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