28.10.2022
17:21
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Спорт

Фотофакт: Открытие турнира Коркина

В Якутске в центре спортивной подготовки «Триумф» проходит торжественное открытие международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина.

Фото: Надежда КОРОТОВА, SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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