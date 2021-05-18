Фотофакт от Ил Дархана

Сегодня в Якутии отмечается День подснежника. Эти цветы олицетворяют невероятную стойкость, силу и любовь к жизни.

В воскресенье я сфотографировал эти прекрасные цветы у нас во дворе🌼 Друзья, берегите, любите и заботьтесь о нашей уникальной природе! С праздником! #Якутия pic.twitter.com/wZOTeY62bN