18.05.2021
14:15
352
Экология
Фотофакт от Ил Дархана
В минувшие выходные глава Якутии Айсен Николаев сфотографировал у себя во дворе подснежники.
Сегодня он поделился этой фотографией в соцсетях. Берегите природу!
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
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