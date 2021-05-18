18.05.2021
14:15
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Экология

Фотофакт от Ил Дархана

В минувшие выходные глава Якутии Айсен Николаев сфотографировал у себя во дворе подснежники.

Сегодня он поделился этой фотографией в соцсетях. Берегите природу!

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1394496049725812742
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