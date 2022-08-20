Фотофакт: Осторожно! Применены пестициды в Намском улусе

В Намском улусе после обработки пестицидами установили объявления, что запрещено пребывание людей для сбора ягод, грибов, травы, выпас скота, медосбор с 16 августа до 5 сентября.

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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