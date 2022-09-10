10.09.2022
16:26
1057

Якутск

Разруха в Якутске: остановка «Медцентр» сегодня

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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