Фотофакт: Никаких осуохайев — Оржанка под усиленной охраной

Площадь Орджоникидзе под усиленной охраной перед концертом-митингом в поддержку референдумов о воссоединении к России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. И никаких осуохайев! Фотофакт: На площади Орджоникидзе движ

Фото: Надежды КОРОТОВОЙ Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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