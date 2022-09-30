30.09.2022
16:58
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Якутск

Фотофакт: Никаких осуохайев — Оржанка под усиленной охраной

Площадь Орджоникидзе под усиленной охраной перед концертом-митингом в поддержку референдумов о воссоединении к России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

И никаких осуохайев!

Фотофакт: На площади Орджоникидзе движ
Фото: Надежды КОРОТОВОЙ
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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