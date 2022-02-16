16.02.2022
18:18
173
Желток
Фотофакт: Оригинальное признание в любви
В якутских соцсетях появились фото весьма необычной «валентинки», которую кто-то не поленился соорудить то ли в шутку, то ли всерьез. И, похоже, это было признание любви к якутским коровам))) По крайне мере, именно они воспользовались прорубью в виде сердца.
Фото: @kyym
Источник: Соцсети
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