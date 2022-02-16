Фотофакт: Оригинальное признание в любви

В якутских соцсетях появились фото весьма необычной «валентинки», которую кто-то не поленился соорудить то ли в шутку, то ли всерьез. И, похоже, это было признание любви к якутским коровам))) По крайне мере, именно они воспользовались прорубью в виде сердца.



