16.02.2022
18:18
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Желток

Фотофакт: Оригинальное признание в любви

В якутских соцсетях появились фото весьма необычной «валентинки», которую кто-то не поленился соорудить то ли в шутку, то ли всерьез. И, похоже, это было признание любви к якутским коровам))) По крайне мере, именно они воспользовались прорубью в виде сердца.


Фото: @kyym
Источник: Соцсети
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