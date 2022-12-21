21.12.2022
10:59
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Общество

Фотофакт: Оригинальная подача холодных закусок

Сунтаардар муус кытыйаларга тоҥ ас кутан тыа хаһаайыстыбатын бастыҥнарын бэлиэтиир тэрээһиҥҥэ заалга олорор дьону күндүлээбиттэр👍

Фото: соцсети
Источник: тгк Kyym.ru

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