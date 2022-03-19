Фотофакт: Опасный ремонт в доме №1 203 мкр

В нашу редакцию обратились обеспокоенные жильцы 4 подъезда дома №1 203 мкр с просьбой о помощи.

Вот уже несколько месяцев их соседи из 11 этажа делают «евроремонт» в своей квартире. Ну что-же, дело хорошее. В других обстоятельствах можно было бы только порадоваться за новоселов. Но дело в том, что их горе-ремонтники умудрились проделать дыру в стене (может — это их наблюдательный пункт?), а также попутно сломать плитку на лестнице, и обшаркать все стены в подъезде.

Заодно своим мусором они захламили общий коридор, так что бедным, бесконечно терпеливым соседям приходится с трудом протискиваться к своим дверям. Но и это им показалось мало.

Беспечные строители умудрились заставить гипсокартоном и другим строительным материалом два лестничных пролета.

И как «вишенка на торте», вчера они весь день с трудом таскали на своих двоих тяжелые плиты, и, видимо, так устали, что решили полностью перекрыть лестничный проход жильцам. Ну и правильно, пусть они на лифте ездят. Который, кстати, также стал частенько ломаться, благодаря бесконечному ремонту. Ведь туда тоже ремонтники стараются вместить побольше стройматериала. А ничего, что таким образом перекрыт пожарный выход? И если, не дай бог, случится пожар, жильцы 16-этажного подъезда просто окажутся отрезанными от единственного аварийного выхода…

К сожалению, на многочисленные обращения жильцов диспетчеры управляющей компании «Якутск» только меланхолично занимаются отговорками, типа: «А что мы можем сделать? Ну, закончат ремонт, и уберут мусор. Проход закрыли? Ну это не в нашей компетенции. И вообще, звоните, кому хотите, хоть в СМИ».

Жильцы дома №1 203 мкр решили воспользоваться добрым советом диспетчера, и обратились через нашу редакцию в управу Губинского округа, окружную администрацию г. Якутска, и в надзорные органы с просьбой не допустить пожароопасной ситуации в многоквартирном доме.