28.05.2022
13:31
467

Происшествия

Фотофакт: опасный крен

На улице Ойунского в Якутске опора повисла на проводах. тгк КримЯкутия

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия

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