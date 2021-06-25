25.06.2021
18:04
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Культура

Фотофакт: Олёкминск дышит торжеством в преддверии Ысыаха Олонхо

Сегодня завершающий день подготовки к Ысыаху Олонхо. Министр культуры Юрий Куприянов поделился фотографиями с места событий.

Источник: https://www.instagram.com/p/CQf6iYqMj0K/ https://www.instagram.com/p/CQiDcM1Mxb_/
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