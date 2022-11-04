04.11.2022
18:30
499

Происшествия

Фотофакт: охотник на войне

Якутский охотник найдет добычу даже на войне, сообщает тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

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