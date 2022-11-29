29.11.2022
18:26
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Якутск

Фотофакт: Ох, тяжела работа якутского дворника

Фоторепортаж о трудовых буднях муниципальных дворников Якутска разместил тгк Управа Октябрьского округа. Сизифов труд якутских работников метлы и лопаты в экстремальных условиях якутских морозов. В центре города возле кинотеатра Центральный дворникам Якутска даже установлен памятник.

Фото: тгк Управа Октябрьского округа
Источник: тгк Управа Октябрьского округа

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