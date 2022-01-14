Фотофакт: Одно из крупнейших сел Якутии переведено на жесткие ограничения

Оперштаб Мегино-Кангаласского улуса в связи с угрозой быстрого распространения нового штамма коронавирусной инфекции ввел в с. Майя ряд ограничений. Школы села с 15 января переводятся на дистанционное обучение, с 17 января закрываются детские сады. До особого распоряжения отменены спортивные и культурные мероприятия. Уходят в онлайн музеи, библиотеки. Работников образования, побывавшие в период зимних каникул вне пределов республики, обязали сдавать ПЦР-тесты.

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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