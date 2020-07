View this post on Instagram

Фотофакт: одиночный пикет у мэрии Якутска. . В WhatsApp появились фотографии с пикета возле окружной администрации города Якутска. На плакате пикетчика написано «Мэрия, решай "собачий" вопрос!» . Советуем приложить цветок Сардаану для решения вопроса 🌷🤷‍♀️ . #sakhalife #сахалайф #пикет #бродячиесобаки #бродячиепсы #пунктпередержкиякутск #мэрияякутска #якутск #якутия