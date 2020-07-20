20.07.2020
12:04
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Политика

Фотофакт: одиночный пикет у мэрии Якутска

В WhatsApp появились фотографии с пикета возле окружной администрации города Якутска. На плакате пикетчика написано «Мэрия, решай «собачий» вопрос!»

Источник: https://www.instagram.com/p/CC2RF_1I5_u/
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