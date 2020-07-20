20.07.2020
16:00
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Якутск

Фотофакт: Очередь в налоговую

Жители Якутска возмущены длинной очередью в налоговую службу. Сегодня в столице изнуряющая жара +34 градуса С.

Кто выходит, успокаивают стоящих: «Потерпите, внутри есть кондиционер».

А внутри, тем временем, тоже очередь.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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