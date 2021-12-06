Фотофакт: Очень милая алданская Снегурочка

Якутские соцсети покоряет алданская Снегурочка и «грозится» выйти на оперативный простор рунета. Ведь милота снежной красавицы зашкаливает — не уступит в прелести воронежской Аленушке! В комментариях спрашивают: «кто это сваял, кто этот пигмалион?»

Фото: Соцсети Источник: ТГК YKT.TOP

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх