06.12.2021
12:22
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Желток
Фотофакт: Очень милая алданская Снегурочка
Якутские соцсети покоряет алданская Снегурочка и «грозится» выйти на оперативный простор рунета. Ведь милота снежной красавицы зашкаливает — не уступит в прелести воронежской Аленушке! В комментариях спрашивают: «кто это сваял, кто этот пигмалион?»
Фото: Соцсети
Источник: ТГК YKT.TOP
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