04.10.2022
16:48
275
Происшествия
Фотофакт: образовалась пробка из-за ДТП
ДТП на перекрестке Ленина и Хабарова. Из-за этого сейчас там образовалась пробка.
Фото: пресс-службы
Источник: @yakutsk_vecherniy
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