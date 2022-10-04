04.10.2022
16:48
275

Происшествия

Фотофакт: образовалась пробка из-за ДТП

ДТП на перекрестке Ленина и Хабарова. Из-за этого сейчас там образовалась пробка.

Фото: пресс-службы
Источник: @yakutsk_vecherniy

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