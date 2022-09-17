17.09.2022
17:04
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Якутия

Фотофакт: обновленная площадь Ленина в Нюрбе

Благоустройство первого этапа проекта набережной совпало с 25-летием города Нюрба. И первым мероприятием на площади стал День города! Данный проект реализуется, благодаря победе в двух конкурсах в 2021 году: в республиканской программе «Формирование комфортной городской среды» (финансирование 30 млн.рб) и федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» (50 млн.рб). Видеть результат работы во благо города и горожан — одно удовольствие и огромная гордость! — сообщает тгк @moya_nyurba

Фото: тгк @moya_nyurba
Источник: тгк @moya_nyurba

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