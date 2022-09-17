17.09.2022
15:21
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Якутск

Фотофакт: обновленная плитка на проспекте Ленина

На некоторых участках в центре Якутска уже лежит новая тротуарная плитка. Жителям города она напоминала московскую. Тротуары вдоль проспекта Ленина выполнены из гранитного (прямоугольного) и вибропрессованного камня. Напомним, что капитальный ремонт проспекта Ленина полностью завершится в октябре 2023 года. Фото от подписчика тгк Yakutsk News.

А это то, что осталось от старого проспекта Ленина в Якутске. Фото тгк Sakhaday

Фото: Обновленная плитка на проспекте Ленина
Источник: Телеграм

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