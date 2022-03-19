19.03.2022
14:15
50
Якутск
Фотофакт: обнажились бревна старого Якутска
Сейчас на проспекте Ленина в Якутске идет большой ремонт, ремонтируется коллектор. До революции это была тоже была главная улица Якутска под названием Большая. Раскопки на проспекте обнажили бревна старого, когда-то сплошь деревянного города.
Следующий участок проспекта Ленина будет перекрыт с 22 марта.
На сегодня завершаются работы по замене основания дорожного полотна на участке от пл. Орджоникидзе до ул. Курашова. «С 22 марта для проезда будет закрыт участок дороги от ул. Курашова до ул. Короленко», — сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.
Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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