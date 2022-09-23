23.09.2022
14:44
841

Общество

Фотофакт: Нюрбинский улус. Мобилизация

Нюрбинский район. Мобилизация — передает телеграм-канал A Y D A A N Today Z | Якутия.

Фото: https://t.me/aydaaan
Источник: https://t.me/aydaaan

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