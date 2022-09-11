Фотофакт: Нюрбинцы в знак протеста проголосовали за отстраненных от выборов

Самовыдвиженца, мэра Нюрбы Александра ИВАНОВА по надуманному поводу отстранили от участия в выборах главы Нюрбинского улуса. Однако избиратели Нюрбинского улуса выразили свой протест тем, что все равно проголосовали за вычеркнутого в бюллетенях кандидата. Вероятно, процент испорченных бюллетеней на выборах главы Нюрбинского улуса нынче будет больше обычного.

Фото: соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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