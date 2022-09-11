11.09.2022
22:54
686

Политика

Фотофакт: Нюрбинцы в знак протеста проголосовали за отстраненных от выборов

Самовыдвиженца, мэра Нюрбы Александра ИВАНОВА по надуманному поводу отстранили от участия в выборах главы Нюрбинского улуса.

Однако избиратели Нюрбинского улуса выразили свой протест тем, что все равно проголосовали за вычеркнутого в бюллетенях кандидата. Вероятно, процент испорченных бюллетеней на выборах главы Нюрбинского улуса нынче будет больше обычного.   

Фото: соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх