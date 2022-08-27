Фотофакт: нынче море брусники!

Нынешний год урожайный на бруснику — самую популярную ягоду Якутии. Доказательство — на снимке, видимо, ни ведер, ни ящиков не хватило…

А вы знаете, что якутская брусника — особенная? Из-за короткого лета, она созревает быстрее и поэтому ее состав отличается от брусники, растущей в более теплых краях. В целом, все растения Якутии богаче по составу полезных веществ из-за суровых климатических условий, в которых они растут. В Якутии выживают только особо выносливые и жизнестойкие!

Брусники в Хангаласском улусе столько, что даже можно найти на дереве.🤣🤣🤣 Но скорее всего, автор прикололся. Видеоприкол на тгк @djiikey