24.10.2020
18:03
126
Экология
Фотофакт: Нынче белые медведи в меру упитанные
Директор природного парка «Ленские столбы», депутат Ил Тумэна Аркадий СЕМЕНОВ сообщает в своем фейсбуке:
— Белые медведи на территории Государственного природного заповедника «Медвежьи острова» чувствуют себя как дома.
Все особи в этом году вполне упитанные, и это несмотря на то, что сентябрь-октябрь является очень сложным для них периодом в плане добычи пищи.
Фото: Из соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.10.2020
109
24.10.2020
1179
24.10.2020
668
24.10.2020
1004
24.10.2020
783
24.10.2020
507
24.10.2020
828
24.10.2020
420
24.10.2020
704
24.10.2020
841
24.10.2020
294
24.10.2020
903
24.10.2020
544
24.10.2020
701
23.10.2020
508
23.10.2020
2232
23.10.2020
518
23.10.2020
389
23.10.2020
4106
23.10.2020
404
23.10.2020
426
23.10.2020
646
23.10.2020
458
23.10.2020
462
23.10.2020
436
23.10.2020
428
23.10.2020
566
23.10.2020
481
23.10.2020
484
23.10.2020
963
23.10.2020
1026
23.10.2020
781
23.10.2020
1094
23.10.2020
1463
23.10.2020
900
23.10.2020
656
23.10.2020
1274
23.10.2020
489
23.10.2020
472
23.10.2020
655
23.10.2020
409
23.10.2020
461
23.10.2020
1770
23.10.2020
583
23.10.2020
476
23.10.2020
1644
23.10.2020
560
23.10.2020
666
23.10.2020
867
22.10.2020
1116
22.10.2020
907
22.10.2020
1545
22.10.2020
1142
22.10.2020
696
ТОП НОВОСТИ
19.10.2020
5046
19.10.2020
4906
18.10.2020
4320
23.10.2020
4120
20.10.2020
3847
20.10.2020
3804
19.10.2020
3624
21.10.2020
3020
22.10.2020
2888