Фотофакт: Нынче белые медведи в меру упитанные

Директор природного парка «Ленские столбы», депутат Ил Тумэна Аркадий СЕМЕНОВ сообщает в своем фейсбуке:

— Белые медведи на территории Государственного природного заповедника «Медвежьи острова» чувствуют себя как дома.

Все особи в этом году вполне упитанные, и это несмотря на то, что сентябрь-октябрь является очень сложным для них периодом в плане добычи пищи.