24.10.2020
18:03
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Экология

Фотофакт: Нынче белые медведи в меру упитанные

Директор природного парка «Ленские столбы», депутат Ил Тумэна Аркадий СЕМЕНОВ сообщает в своем фейсбуке:

 — Белые медведи на территории Государственного природного заповедника «Медвежьи острова» чувствуют себя как дома.

Все особи в этом году вполне упитанные, и это несмотря на то, что сентябрь-октябрь является очень сложным для них периодом в плане добычи пищи.

Фото: Из соцсети
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001919950221
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