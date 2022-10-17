17.10.2022
17:52
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Общество

Фотофакт: Нужен ли в Якутии крематорий?

На Маганском кладбище практически завершается строительство крематория.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Нужен ли в Якутии крематорий?»
  1. Александр 17.10.2022 19:30

    Что за глупые вопросы. Кладбище не резиновые. Конечно. Это намного дешевле. Во всех современных городах уже давно стоят крематории.

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