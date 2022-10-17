17.10.2022
17:52
773
Общество
Фотофакт: Нужен ли в Якутии крематорий?
На Маганском кладбище практически завершается строительство крематория.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Нужен ли в Якутии крематорий?»
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Что за глупые вопросы. Кладбище не резиновые. Конечно. Это намного дешевле. Во всех современных городах уже давно стоят крематории.