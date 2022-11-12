12.11.2022
12:07
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Якутск

Фотофакт: новые столбы на проспекте Ленина уже обклеили

Новые столбы на проспекте уже обклеили приезжие лохотронщики. Помнится, их штрафовала за это административная комиссия, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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