Фотофакт: новые столбы на проспекте Ленина уже обклеили

Новые столбы на проспекте уже обклеили приезжие лохотронщики. Помнится, их штрафовала за это административная комиссия, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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