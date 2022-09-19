19.09.2022
17:14
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Якутия
Фотофакт: Новый детский сад — якутяне в шоке 😱
Фотофакт: Новый детский сад — передает телеграм-канал свежих оперативных новостей Олекмы olekmaonline.
Фото: https://t.me/olekmaonline2022
Источник: https://t.me/olekmaonline2022
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