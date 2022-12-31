31.12.2022
06:06
48
Якутия
Фотофакт: Новогодний подарок от Мандар Ууса
Народный мастер Якутии Мандар Уус подготовил уникальный подарок. Догадываетесь кому? Фото Whatsapp
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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