29.12.2020
16:52
96

Культура

Фотофакт: Новое творение Михаила Боппосова

Житель Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов, прославившийся по всей России скульптурами из навоза, остался верен себе и представил сегодня символ наступающего 2021 года.

Выполненный мастером бык пускает пар из ноздрей — это стало главным новшеством творения Боппосова, ведь до этого скульптуры были статичны и, в первую очередь, выделялись материалом и креативным подходом автора.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255258
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх