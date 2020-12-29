Фотофакт: Новое творение Михаила Боппосова

Житель Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов, прославившийся по всей России скульптурами из навоза, остался верен себе и представил сегодня символ наступающего 2021 года.

Выполненный мастером бык пускает пар из ноздрей — это стало главным новшеством творения Боппосова, ведь до этого скульптуры были статичны и, в первую очередь, выделялись материалом и креативным подходом автора.