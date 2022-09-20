20.09.2022
17:14
403

Светская хроника

Фотофакт: Новая картина Андрея Чикачева 😍

Якутский художник знаменит своими удивительными работами, от которых веет уютом и теплотой. В новой картине запечатлены Эбээ Ылдьаана и ее правнучка. Интересно, что маленькая девочка не раз появлялась на холстах художника.

А новая картина называется «Земляникин день» — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Фото: KatySpiridonov
Источник: https://t.me/yakutia_kp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх