Фотофакт: Новая картина Андрея Чикачева 😍

Якутский художник знаменит своими удивительными работами, от которых веет уютом и теплотой. В новой картине запечатлены Эбээ Ылдьаана и ее правнучка. Интересно, что маленькая девочка не раз появлялась на холстах художника. А новая картина называется «Земляникин день» — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

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