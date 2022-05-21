21.05.2022
12:45
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Якутия

Фотофакт: Николая Валуева встречают в Бясь-Кюеле

20 мая в Якутск с рабочим визитом прибыла делегация Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры во главе с председателем Сангаджи Тарбаевым. В состав делегации в Якутию прибыл первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

20 мая в Ил Тумэне состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры с участием народных депутатов Якутии.

Как видим на фото, сегодня Николай Валуев посетил село Бысь-Кюель, которое пострадало в прошлом году от пожара.

Сангаджи Тарбаев и Николай Валуев прибыли в Якутск
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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