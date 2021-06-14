14.06.2021
16:42
120

Якутия

Фотофакт: Ниагарский водопад окрасился цветами российского триколора

В День России 12 июня знаменитый Ниагарский водопад на границе США и Канады окрасился в цвета российского флага. Инсталляция была проведена силами российской диаспоры, отмечающей праздник в Канаде. 

В праздновании приняли участие представители русского землячества, саха-канадской диаспоры и башкирского курултая в Канаде при содействии Генконсула России в Торонто Кирилла Михайлова.

Саха-канадскую диаспору на месте представил Анатолий Лазарев, президент Саха-Канадской Ассоциации и член общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3277173
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх