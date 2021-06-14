14.06.2021
16:42
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Якутия
Фотофакт: Ниагарский водопад окрасился цветами российского триколора
В День России 12 июня знаменитый Ниагарский водопад на границе США и Канады окрасился в цвета российского флага. Инсталляция была проведена силами российской диаспоры, отмечающей праздник в Канаде.
В праздновании приняли участие представители русского землячества, саха-канадской диаспоры и башкирского курултая в Канаде при содействии Генконсула России в Торонто Кирилла Михайлова.
Саха-канадскую диаспору на месте представил Анатолий Лазарев, президент Саха-Канадской Ассоциации и член общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.
#республика саха (якутия)#россия#рся#Саха#Фотофакт: Ниагарский водопад окрасился цветами российского триколора#Якутия
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