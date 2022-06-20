20.06.2022
16:10
314

Экология

Фотофакт: Несанкционированная свалка в центре Якутска

Нам пишут: По адресу Сергеляхское шоссе 4 км, напротив дома 23/2а устроили свалку.

Фото: Степана Сивцева
Источник: Степан Сивцев

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