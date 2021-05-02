Фотофакт. Неприятная новость в светлый праздник

Весна приносит не только праздники и радость. Неприятную неожиданность в светлый день получили жители Якутска: «Со 2 мая в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна по ул. Бабушкина, ул. Челюскина маршрут №6 прекращает движение по данному участку дороги до полного ее восстановления».

Новость стоит только в Сети. Об изменении маршрута официальной информации на сайте администрации города мы не обнаружили.