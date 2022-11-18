18.11.2022
16:44
461
Природа
Фотофакт: Необычная дружба лисы и собаки
🦊 Этот хитрый лис вчера буквально взорвал соцсети. Каждый день он прибегает на железнодорожный вокзал в Беркаките, чтобы выпросить вкусняшек. Животное уже абсолютно не боится людей и смело разгуливает по перрону. Успел лис подружиться и с местным бродячим псом.
Фото: Юрий Коковин-Индустрия Севера
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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