Фотофакт: Необычная дружба лисы и собаки

🦊 Этот хитрый лис вчера буквально взорвал соцсети. Каждый день он прибегает на железнодорожный вокзал в Беркаките, чтобы выпросить вкусняшек. Животное уже абсолютно не боится людей и смело разгуливает по перрону. Успел лис подружиться и с местным бродячим псом.

Фото: Юрий Коковин-Индустрия Севера Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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