Фотофакт: Немюгюнский козленок покоряет соцсети!

Фото козленка из Немюгюнцев Хангаласского улуса Якутии, который прыгает с хотона, покоряет соцсети. Козленка семьи ЖИРКОВЫХ пиарит Семен ОСТРЕЛЬДИН в своем аккаунте, который с любовью показывает жизнь и быт якутской деревни.

Фото: из соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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