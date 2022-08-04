04.08.2022
15:55
444
Желток
Фотофакт: Немюгюнский козленок покоряет соцсети!
Фото козленка из Немюгюнцев Хангаласского улуса Якутии, который прыгает с хотона, покоряет соцсети. Козленка семьи ЖИРКОВЫХ пиарит Семен ОСТРЕЛЬДИН в своем аккаунте, который с любовью показывает жизнь и быт якутской деревни.
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.08.2022
0
41
04.08.2022
0
101
04.08.2022
0
91
04.08.2022
0
287
04.08.2022
0
414
04.08.2022
0
157
04.08.2022
0
182
04.08.2022
0
615
04.08.2022
0
516
04.08.2022
0
736
04.08.2022
0
999
04.08.2022
0
147
04.08.2022
1
351
04.08.2022
1
2372
04.08.2022
0
788
04.08.2022
0
295
04.08.2022
0
365
04.08.2022
1
2328
04.08.2022
0
281
04.08.2022
0
173
04.08.2022
1
189
04.08.2022
1
1232
04.08.2022
1
384
04.08.2022
1
460
04.08.2022
0
306
04.08.2022
0
285
04.08.2022
0
2016
04.08.2022
0
3642
04.08.2022
0
205
04.08.2022
0
347
04.08.2022
0
587
04.08.2022
0
440
04.08.2022
0
180
04.08.2022
0
199
04.08.2022
0
3290
04.08.2022
3
4320
04.08.2022
0
335
04.08.2022
0
687
04.08.2022
0
3833
04.08.2022
0
592
03.08.2022
0
417
03.08.2022
0
309
03.08.2022
0
4017
03.08.2022
0
572
03.08.2022
0
453
03.08.2022
0
1674
03.08.2022
1
459
03.08.2022
0
263
03.08.2022
1
1015
03.08.2022
0
943
03.08.2022
0
350
03.08.2022
2
4156
03.08.2022
0
2317
03.08.2022
2
1797
03.08.2022
0
649
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
21421
30.07.2022
0
15876
02.08.2022
5
13296
02.08.2022
7
11483
03.08.2022
Лучший комментарий
7
9571
29.07.2022
1
8876
02.08.2022
0
8078
30.07.2022
0
7514
Добавить комментарий