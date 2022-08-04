04.08.2022
15:55
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Желток

Фотофакт: Немюгюнский козленок покоряет соцсети!

Фото козленка из Немюгюнцев Хангаласского улуса Якутии, который прыгает с хотона, покоряет соцсети. Козленка семьи ЖИРКОВЫХ пиарит Семен ОСТРЕЛЬДИН  в своем аккаунте, который с любовью показывает жизнь и быт якутской деревни.  

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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