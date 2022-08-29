29.08.2022
14:21
271
Якутия
Фотофакт: небо над Анабаром 😮
👆Необычные и удивительные природные явления.
Фото: В. Макарова
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
#природные явления#республика саха (якутия)#удивительно#Фотофакт#Фотофакт: небо над Анабаром 😮#Якутия
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