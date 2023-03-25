25.03.2023
09:50
32
Погода
Фотофакт: Небесный поцелуй Луны и Венеры
Вчера якутяне в вечернем небе наблюдали небесное явление — сближение Луны и Венеры.
Светлана Антонова из Ленского района запечатлела эту необычную небесную картину — Венера и Луна оказались на максимально близком расстоянии. Совсем скоро, 28 марта, произойдет еще одно красивое сближение – Луна окажется рядом с Марсом, сообщает тгк @lenskiy_vestnik
Фото: Светланы Антоновой
Источник: тгк @lenskiy_vestnik
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