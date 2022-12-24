24.12.2022
16:47
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Природа
Фотофакт: Небесное шоу этой ночью в Верхневилюйске
Этой ночью в Верхневилюйске, сообщает Аяна Николаева в своем телеграм-канале. Фото Александры Семеновой.
Фото: Александры Семеновой
Источник: тгк Аяна Николаева
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