24.12.2022
16:47
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Природа

Фотофакт: Небесное шоу этой ночью в Верхневилюйске

Этой ночью в Верхневилюйске, сообщает Аяна Николаева в своем телеграм-канале. Фото Александры Семеновой.

Фото: Александры Семеновой
Источник: тгк Аяна Николаева

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