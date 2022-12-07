07.12.2022
22:06
174

Якутия

Фотофакт: Небесное феерическое шоу в Усть-Янье

Потрясающее по мощи и красоте северное сияние в Усть-Янском районе Якутии. Фото тгк Бабка обсуждалка Якутии

Фото: тгк Бабка обсуждалка Якутии
Источник: тгк Бабка обсуждалка Якутии

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