07.12.2022
22:06
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Якутия
Фотофакт: Небесное феерическое шоу в Усть-Янье
Потрясающее по мощи и красоте северное сияние в Усть-Янском районе Якутии. Фото тгк Бабка обсуждалка Якутии
Фото: тгк Бабка обсуждалка Якутии
Источник: тгк Бабка обсуждалка Якутии
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