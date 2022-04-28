28.04.2022
20:13
341

Происшествия

Фотофакт: не проскочил…

В Верхневилюйске УАЗ провалился под лед, сообщает тгк КримЯкутия

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
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